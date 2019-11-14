Британские ветеринары встревожены массовым ожирением у собак и кошек

Британские ветеринары забили тревогу из-за резкого увеличения страдающих от ожирения домашних собак и кошек в Великобритании. Об этом сообщает газета The Times в четверг, 14 ноября.

Отмечается, что численно собак с лишним весом за прошедший год увеличилась до 1,7 миллиона, а кошек — до одного миллиона. Проблема стала настолько острой, что ветеринарным клиникам приходится покупать спецоборудование для подъема растолстевших питомцев. Некоторые медучреждения также установили специальные водные тренажеры, которые помогают сбросить вес.

Глава отдела страхования домашних животных компании Direct Line Ева Сандра-Беннет назвала ситуацию тревожной и предупредила о плохих последствиях такого образа жизни.

«Ситуация с ожирением у домашних животных становится тревожной. Большая прибавка в весе может очень негативно влиять на их суставы, вызывать диабет, а также болезни сердца и легких», — сказала она.

Самой предрасположенной к полноте породой среди собак оказались мопсы. Три четверти из всех представителей этой породы были признаны страдающими ожирением. Далее следуют боксеры и золотистые ретриверы.

Ветеринары по всей стране серьезно опасаются проблемы ожирения у питомцев. Две трети врачей даже получили травмы при оказании помощи таким животным. Врачи также считают, что в большинстве случаев ожирение происходит по вине владельцев, которые любят баловать своих питомцев вредной едой, например, сыром и беконом. Они призвали хозяев тщательно следить за питанием домашних любимцев.