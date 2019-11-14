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12:10   14 Ноября 2019
Весь мир

В Сирию за сутки вернулись 946 беженцев

В Сирию за сутки вернулись 946 беженцев

Около 1 000 беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за прошедшие сутки. Об этом сообщается в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.

«За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 946 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус, "Телль-Калах – 223 человека (женщин – 67, детей – 113), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 723 человека (женщин – 217, детей – 369)», – говорится в сообщении.

Также известно, что за минувшие сутки российская сторона провела гуманитарную акцию в Аль-Байад (провинция Хама). 500 продовольственных наборов весом более 2,24 тонны были реализованы.

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Автор: Алина Бранцевич
#сирия #весь мир #беженцы возвращаются в сирию

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