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11:54   14 Ноября 2019
Россия

ФСИН могут разрешить сбивать беспилотники

ФСИН могут разрешить сбивать беспилотники

Федеральную службу исполнения наказаний хотят добавить в список ведомств, имеющих право сбить беспилотники. Следует из поправки к законопроекту, который в Государственной думе предложили вернуть к процедуре второго чтения.

Во вторник, 12 ноября, законопроект уже приняли во втором чтении, но ФСИН в утвержденный список не вошла. Включили министерство внутренних дел, Федеральные службы безопасности и охраны, Росгвардию и Службу внешней разведки. После голосования один из авторов инициативы Александр Хинштейн отметил, что тюремное ведомство тоже нужно наделить правом сбивать беспилотники.

По его словам, исходя из существующей практики, нужно согласиться с обоснованностью просьбы руководства Федеральной службы исполнения наказаний и поддержать проект решения комитета по возвращению законопроекта к процедуре второго чтения для принятия соответствующей поправки.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #общество #фсин #беспилотники

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