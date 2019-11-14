ФСИН могут разрешить сбивать беспилотники

Федеральную службу исполнения наказаний хотят добавить в список ведомств, имеющих право сбить беспилотники. Следует из поправки к законопроекту, который в Государственной думе предложили вернуть к процедуре второго чтения.

Во вторник, 12 ноября, законопроект уже приняли во втором чтении, но ФСИН в утвержденный список не вошла. Включили министерство внутренних дел, Федеральные службы безопасности и охраны, Росгвардию и Службу внешней разведки. После голосования один из авторов инициативы Александр Хинштейн отметил, что тюремное ведомство тоже нужно наделить правом сбивать беспилотники.

По его словам, исходя из существующей практики, нужно согласиться с обоснованностью просьбы руководства Федеральной службы исполнения наказаний и поддержать проект решения комитета по возвращению законопроекта к процедуре второго чтения для принятия соответствующей поправки.