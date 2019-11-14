ФСИН могут разрешить сбивать беспилотники
Федеральную службу исполнения наказаний хотят добавить в список ведомств, имеющих право сбить беспилотники. Следует из поправки к законопроекту, который в Государственной думе предложили вернуть к процедуре второго чтения.
Во вторник, 12 ноября, законопроект уже приняли во втором чтении, но ФСИН в утвержденный список не вошла. Включили министерство внутренних дел, Федеральные службы безопасности и охраны, Росгвардию и Службу внешней разведки. После голосования один из авторов инициативы Александр Хинштейн отметил, что тюремное ведомство тоже нужно наделить правом сбивать беспилотники.
По его словам, исходя из существующей практики, нужно согласиться с обоснованностью просьбы руководства Федеральной службы исполнения наказаний и поддержать проект решения комитета по возвращению законопроекта к процедуре второго чтения для принятия соответствующей поправки.
Первый заместитель Председателя ГД отметил, что сейчас накопилось около 200 документов, которые депутаты не успевают рассмотреть во время пленарных заседаний. Поэтому заседания ГД по вторникам будут продлены на 1 час https://t.co/r70AmgULQM— Государственная Дума (@dumagovru) 11 ноября 2019 г.