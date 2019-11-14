Эксперт рассказал, в какую сумму Навальному вылилось «бесплатное» обучение дочери в США

Бывший заместитель начальника столичного штаба блогера Алексея Навального Виталий Серуканов рассказал, что «бесплатное» обучение Дарьи Навальной в Стэнфордском университете США — одном из самых престижных вузов мира — на самом деле далеко не бесплатное. В программе «Прекрасная Россия бу-бу-бу» юрист отметил, что в такое учреждение без блата попасть на бесплатное обучение нельзя, но даже наличие денег не всегда поможет устроить туда ребенка.

RT провел второй стрим под названием «Прекрасная Россия бу-бу-бу», он был посвящен оппозиции и либеральному сообществу в России. Ведущими программы стали журналистка Леся Рябцева и Виталий Серуканов, которые среди прочих тем обсуждали распространение лживой информации самими либералами. В пример Серуканов привел ложь Навального о том, что его дочь бесплатно поступила на учебу в Стэнфорд. По словам блогера, он якобы оплачивает лишь проживание и питание, остальные затраты по обучению несет вуз.

По словам Серуканова, вузам США выгодно платить лишь за умных студентов, а набирать глупых просто так они не будут. Поэтому Навальный явно наврал, когда заявил, что его дочь учится в Стэнфорде бесплатно, ведь туда сложно попасть даже американцам, не говоря уже об иностранцах. Юрист отмечает, что в 2018 году в вуз поступило 47 тысяч заявок и из них приняли только две тысячи человек, 11 процентов студентов были иностранцами, право на бесплатное обучение из них имеют единицы. Серуканов говорит, что Дарья Навальная не могла так просто попасть в вуз как простая россиянка, поэтому вопроса об отсутствии кумовства не стоит.

«Сейчас американцы должны 1,7 триллиона долларов за обучение, это больше, чем задолженность граждан по потребительским кредитам», — говорит Виталий Серуканов.

Ведушие отметили, что Навальный позиционирует себя как борца с коррупцией, но как только дело коснулось собственной дочери, он тут же подключил связи и деньги, чтобы она смогла попасть в Стэнфдорд.