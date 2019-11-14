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12:00   14 Ноября 2019
Весь мир

Граждане РФ не обращались в МИД из-за ситуации в Боливии

Граждане РФ не обращались в МИД из-за ситуации в Боливии

Граждане РФ не обращались в МИД РФ в связи с ситуацией в Боливии. Об этом сообщил замглавы министерства Александр Панкин.

«У нас там соотечественники живут, и компании представлены, в частности, структура "Газпрома". Пока вопрос о сворачивании (деятельности) или выезде (граждан) с нашей стороны не ставится», — сказал он.

Дипломат добавил, что никто из россиян или представителей отечественных компаний в министерство не обращался. При этом, по его словам, из-за кризисной ситуации Боливию может захлестнуть волна бандитизма.

«Ситуация сложная. Там сильный вакуум власти и поэтому прогнозируется разгул бандитизма и вандализма», — добавил Панкин. 

Напомним, ранее президент страны Эво Маралес и все высшее руководство ушли в отставку на фоне непрекращающихся беспорядков в стране.

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Автор: Виктория Разумовская
#политика #мид рф #боливия

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