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12:08   14 Ноября 2019
Ближнее зарубежье

«Нормандский» саммит может пройти до конца года, сказали в МИД Украины

«Нормандский» саммит может пройти до конца года, сказали в МИД Украины

Саммит в «Нормандском» формате может пройти до конца текущего года – в настоящее время страны, входящие в «четверку», обсуждают несколько возможных дат.

Об этом в четверг сообщило украинское Министерство иностранных дел.

«Нормандская четверка» обсуждает несколько возможных дат саммита, он ожидается до конца года», - заявил глава внешнеполитического ведомства Вадим Пристайко.

При этом министр добавил, что президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на то, что «Нормандский саммит» поспособствует окончательному решению конфликта в Донбассе.

Также Пристайко добавил, что встреча в нормандском формате может стать катализатором решения вопросов безопасности, а также очередного обмена пленными в Донбассе.

 

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Автор: Александр Люблинский
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