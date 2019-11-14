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11:41   14 Ноября 2019
Россия

Директор Русского музея заявил, что музеи невозможно оградить от краж

Директор Русского музея заявил, что музеи невозможно оградить от краж

Кражи из музеев были и остаются привлекательными для похитителей культурных ценностей. Полностью обезопаситься от воров нельзя, несмотря на самые современные системы безопасности. Об этом заявил директор Русского музея Владимир Гусев в интервью РИА Новости. 

Последнее громкое преступление случилось 27 января. Тогда была украдена картина Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из коллекции Русского музея с выставки в Третьяковской галерее. Картину вынес молодой человек в черном, которому никто не помешал. К счастью, полотно удалось вернуть. При этом укравший картину молодой человек признался, что хотел таким поступком «привлечь к себе внимание». 

По словам Гусева, ни один музей мира не застрахован от подобной ситуации. Самые громкие кражи случались в тех музеях, где система безопасности была выше всяких похвал, подчеркнул он. 

«К сожалению, музеи всегда были и остаются привлекательными и в этом смысле, потому что существует иллюзия, что они переполнены ценностями, которые хранятся так плохо, что не украдет только ленивый», — сказал Гусев.

Он также подчеркнул, что после того, как картина Куинджи «Ай-Петри.Крым» вернулась в Русский музей, к ней начали проявлять повышенный интерес. Однако Гусев добавил, что лучше бы это стало результатом работы музейщиков по продвижению творчества Куинджи, а не хищения.

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Автор: Софья Белоцерковская

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