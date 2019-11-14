Около 15 рейсов отменено в аэропорту Архангельска из-за непогоды и ледяного дождя. Как сообщают представители воздушной гавани, взлетно-посадочные полосы при такой погоде не готовы к приему самолетов или вылету рейсов.

Непогода стала причиной задержки вылетов на 12-15 часов. Самолеты не могут вылететь в Москву, Петербург, Нарьян-Мар и Варандей. В этих же городах задержаны вылеты в Архангельск из-за погоды. Вылетевший ночью из столицы в Архангельск самолет вынужден был вернуться обратно в Москву, так как аэропорт города прибытия не смог принять рейс из-за ледяного дождя.

Из-за непогоды в городе много аварий, ледяной дождь замерзает на дорогах и тротуарах. При этом в течение четверга, 14 ноября, синоптики прогнозируют Архангельску +1 градус.