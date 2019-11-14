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11:14   14 Ноября 2019
Россия

Мединский назвал признак культурного гражданина России

Мединский назвал признак культурного гражданина России

Наличие закладки сайта Культура.рф в браузерах — признак культуры пользователей, считает глава Минкульта РФ Владимир Мединский. Об этом министр заявил, открывая VIII Международный культурный форум в культурной столице, передает корреспондент «Политики Сегодня».

«У кого до сих пор нет в закладках сайта Культура.рф, тот вряд ли сегодня может называть себя культурным человеком. — заявил министр. — Потому что это самая главная и популярная из интернет-ресурсов площадка, где тысячи спектаклей, лекций, научно-популярных передач. Где ежедневно трансляции интересных выступлений. Ресурс Минкультуры с посещаемостью 30-40 миллионов посетителей, 100-150 тысяч в день. При том, что это не новостной сайт».

Содержание новостных сайтов министр находит отталкивающим.

«Я зашел тут, увидел, что кому-то отрезали голову и вышел», — посетовал Мединский.

 

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Автор: Максим Сахаров
#петербург #мединский #минкульт #культурный форум

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