Мединский назвал признак культурного гражданина России

Наличие закладки сайта Культура.рф в браузерах — признак культуры пользователей, считает глава Минкульта РФ Владимир Мединский. Об этом министр заявил, открывая VIII Международный культурный форум в культурной столице, передает корреспондент «Политики Сегодня».

«У кого до сих пор нет в закладках сайта Культура.рф, тот вряд ли сегодня может называть себя культурным человеком. — заявил министр. — Потому что это самая главная и популярная из интернет-ресурсов площадка, где тысячи спектаклей, лекций, научно-популярных передач. Где ежедневно трансляции интересных выступлений. Ресурс Минкультуры с посещаемостью 30-40 миллионов посетителей, 100-150 тысяч в день. При том, что это не новостной сайт».