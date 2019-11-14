Специалисты Ростеха разработали домофон, который сам звонит в полицию

Концерн «Автоматика» разработал «умный домофон», который может распознавать лица и при необходимости вызвать экстренные службы. Устройство презентовали во время Тюменского цифрового форума и выставки «ИНФОТЕХ-2019».

Исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко отметил, что «умный домофон» является важной частью системы «Умного города». Он призван обеспечивать безопасность жильцов дома.

«Домофон, подключенный к интернету, объединен в единую сеть с охранно-пожарной сигнализацией, что позволяет устройству в автоматическом режиме сообщать в контактный центр экстренной службы о нештатных ситуациях и оповещать жителей дома об опасности», — сказал Евтушенко.

Система оснащена 4-дюймовым цветным дисплеем и широкоформатной IP FullHD камерой с функцией распознавания лиц. Благодаря этой технологии дверь будет автоматически открываться, без ключа. Также устройство позволяет открывать дверь удаленно при помощи мобильного телефона.