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11:29   14 Ноября 2019
Россия

Мединский видел новости про расчленившего студентку доцента Соколова

Мединский видел новости про расчленившего студентку доцента Соколова

Увидел, что «кому-то отрезали голову и вышел». Об этом министр культуры Владимир Мединский завил, когда рассказывал про сайты в ходе VIII Международного культурного форума в Петербурге. По его словам, если у интернет пользователя нет в закладках сайта Культура.рф, тогда он вряд ли может называть себя культурным человеком.

Глава Минкультуры РФ назвал гуманитарный просветительский проект главной и популярной из интернет ресурсов площадкой, где публикуют тысячи спектаклей, лекций, научно популярных передач. Также ежедневно транслируют интересные выступления, поэтому посетители «часами сидят на этом сайте».

«При том, что это не новостной сайт. Я зашел тут, увидел, что кому то отрезали голову и вышел», — резюмировал министр.

Мединский видел новости про расчленившего студентку доцента Соколова

Ранее бывшему профессору СПбГУ Олегу Соколову предъявили обвинение в убийстве. Предварительно, 7 ноября 63-летний историк застрелил возлюбленную — 24-летнюю аспирантку вуза Анастасию Ещенко. Позже Соколов решил избавиться от тела, утопив части. Утром петербургские полицейские достали пьяного историка из реки Мойки с обморожением. 

При нем был рюкзак, в котором лежал травматический пистолет и отрубленные женские руки. Анастасия Ещенко жила вместе с Соколовым в квартире на набережной Мойки, где позже полиция нашла обезглавленное тело.

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Автор: Анатолий Кубарев
#петербург #мединский #культура #соколов

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