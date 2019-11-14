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11:08   14 Ноября 2019
Россия

Неизвестный застрелил трехкратного чемпиона мира по тайскому боксу Ашота Боляна в Москве

Неизвестный застрелил трехкратного чемпиона мира по тайскому боксу Ашота Боляна в Москве

Неизвестный застрелил трехкратного чемпиона мира по тайскому боксу Ашота Боляна в Москве. Информацию об этом подтвердил официальный представитель ГУ СК РФ Юлия Иванова.

По данным ведомства, трагедия произошла поздним вечером в среду, 13 ноября. 40-летний Ашот Болян вышел из своей квартиры на Нахимовском проспекте, чтобы отправиться на встречу. Когда спортсмен подходил к машине, в этот момент неизвестный несколько раз выстрелил в него и скрылся. От полученных ранений спортсмен умер на месте.

СК РФ по факту убийства и незаконного оборота оружия завел уголовное дело. Сейчас следователи занимаются поисками преступника.

Ашот Болян является трехкратным чемпионом мира по тайскому боксу по версии Всемирной профессиональной ассоциации кикбоксинга). Кроме того, он 17 раз становился победителем различных турниров международного класса. Болян был главой Всемирной ассоциации армянских спортивных федераций, передает ТАСС.

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Автор: Ольга Воскресенская
#москва #россия #убийство #чп

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