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11:12   14 Ноября 2019
Россия

Стала известна причина крушения Boeing 737 под Казанью в 2013 году

Стала известна причина крушения Boeing 737 под Казанью в 2013 году

СК РФ завершил расследовать дело о крушении Boeing-737 в аэропорту Казани в ноябре 2013 года. Выяснилось, что ЧП случилось по вине пилотов, сообщили в четверг в пресс-службе ведомства. 

По данным следствия, роковую роль в катастрофе сыграл человеческий фактор. Командир воздушного судна Рустем Салихов и второй пилот Виктор Гуцула сделали ошибочные действия. Кроме этого, Гуцул вообще не должен бы допускаться к управлению судном из-за отсутствия достаточных навыков. 

Следователям удалось выяснить, авиакомпания предоставила фальшивые документы в Татарское межрегиональное территориальное управление воздушного транспорта Росавиации. Возглавлявший в то время ведомство Шавкат Умаров не организовал проверку документов пилота. 

Помимо этого, Салихов не имел должную подготовку, и вместо этого авиакомпания отправила его получать статус командира воздушного судна. Он управлял пассажирскими самолетами как командир с марта 2012 года. 

«17 ноября 2013 года Салихов, выполняя рейс маршрутом Москва-Казань, при посадке ввел воздушное судно в сложное пространственное положение, при этом Гуцул управление на себя не принял», — говорится в сообщении СК.

Командир Boeing в возникшей внештатной ситуации нарушил правила пилотирования, что и привело к катастрофе, в результате которой погибли все 50 человек, находившихся на борту, в том числе экипаж.

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Автор: Софья Белоцерковская

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