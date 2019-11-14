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11:03   14 Ноября 2019
Россия

Путин назвал культурный форум в Санкт-Петербурге значимым общественным событием

Путин назвал культурный форум в Санкт-Петербурге значимым общественным событием

Глава государства Владимир Путин поприветствовал участников и гостей VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума (ПМКФ). Он выразил надежду, что работа форума будет способствовать наращиванию международного сотрудничества.

По словам президента, мероприятие по праву считается значимым общественным событием. Благодаря насыщенной программе и актуальным проблемам, которые поднимаются здесь, форум собирает солидный состав участников из России и других стран.

«На его площадках проходят содержательные дискуссии и творческие встречи, интересные выставки и концерты, завязываются профессиональные и личные контакты», — подчеркнул Путин.

Кроме того, российский лидер отметил, что культура играет важнейшую роль в развитии современного общества, в укреплении связей. С ее помощью можно сохранить самобытность каждого народа, ценности и ориентиры.

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Автор: Виктория Разумовская
#путин #общество #культурный форум

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