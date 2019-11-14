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11:33   14 Ноября 2019
Россия

МИД РФ раскритиковал западные СМИ за фейк о причастности Москвы к смерти Ле Мезюрье

МИД РФ раскритиковал западные СМИ за фейк о причастности Москвы к смерти Ле Мезюрье

Российское Министерство иностранных дел отвергло утверждения западных СМИ, которые ранее связали гибель основателя организации «Белые каски» – сотрудника британских спецслужб Джеймса Ле Мезюрье с Россией.

В ведомстве также отметили, что на качество работы средств массовой информации негативно влияет всеобщая «либерализация».

«Журналистика фактов сменилась журналистикой мнений, причем мнений ничем не подкрепленных, в духе «хайли лайкли». Факты не нужны, нужны эмоции», - добавили во внешнеполитическом ведомстве, комментируя материалы западных журналистов.

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Автор: Александр Люблинский
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