Беглов надеется, что Международный культурный форум привлечет инвестиции

Губернатор Северной столицы Александр Беглов заявил, что в ходе восьмого Санкт-Петербургского Международного культурного форума будут подписаны более 90 соглашений. Об этом стало известно в четверг, 14 ноября.

Открывая мероприятие, Беглов отметил, что в этом году статус гостя форума получили Китай и Турция. Он также подчеркнул, что в ходе форума планируется подписать более 90 соглашений.

«Форум становится крупной ярмаркой культурных продуктов», — сказал Беглов.

Градоначальник также выразил надежду, что форум привлечет инвестиции, прежде всего — в исторический центр. Он отметил, что важно найти баланс между развитием и сохранением.

Кроме этого, Беглов рассказал, что в 2019 году был открыт обновленный музей обороны и блокады Ленинграда. Также будет создана сеть филиалов при поддержке президента РФ, уточнил он. По словам губернатора, в дни форума откроется новое учреждение — детский театр танцев, который станет центром балетного кампуса.