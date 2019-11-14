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10:38   14 Ноября 2019
Россия

Мединский заявил, что около 40% россиян посещают театры

Мединский заявил, что около 40% россиян посещают театры

Министр культуры Владимир Мединский выступил на открытии VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума. По его словам, за последние пять лет на 11% выросла доля россиян, которые положительно оценивают состояние дел в российской культуре.

«Масштаб форума — не только отражение культурных событий Петербурга, но и отражение масштабных преобразований, которые происходят в культуре страны. Впервые культура попала в число национальных проектов», — отметил Мединский.

По его словам, сейчас около 40% россиян посещают театры. Девять из десяти граждан ходят в кино. Многие любят проводить время на концертах, выставках. 

«Мы на пике таких показателей. Повод для гордости и мотивация для дальнейших достижений», — добавил министр.

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Автор: Виктория Разумовская
#форум #мединский #культура

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