Водитель сбил насмерть мальчика на пешеходном переходе под Курганом
Переходивший вместе с мамой дорогу шестилетний мальчик погиб под колесами автомобиля «Лада Гранта». Смертельное ДТП случилось в Кетовском районе Курганской области. Об этом в четверг, 14 ноября, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД по региону.
По данным ведомства, за рулем автомобиля был 64-летний житель областного центра. Он сбил маленького ребенка на 14-м километре автодороги Курган-Половинное в Кетовском районе в тот момент, когда мать двоих мальчиков — четырех и шести лет — пересекала проезжую часть по пешеходному переходу.
Отмечается, что когда старший ребенок дошел до середины и начал перебегать проезжую часть. Именно в этот момент на него наехал автомобиль "Лада Гранта", которым управлял пенсионер.
«В результате ДТП от полученных травм ребенок скончался на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении.