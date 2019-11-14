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10:24   14 Ноября 2019
Россия

Водитель сбил насмерть мальчика на пешеходном переходе под Курганом

Водитель сбил насмерть мальчика на пешеходном переходе под Курганом

Переходивший вместе с мамой дорогу шестилетний мальчик погиб под колесами автомобиля «Лада Гранта». Смертельное ДТП случилось в Кетовском районе Курганской области. Об этом в четверг, 14 ноября, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД по региону.

По данным ведомства, за рулем автомобиля был 64-летний житель областного центра. Он сбил маленького ребенка на 14-м километре автодороги Курган-Половинное в Кетовском районе в тот момент, когда мать двоих мальчиков — четырех и шести лет — пересекала проезжую часть по пешеходному переходу. 

Отмечается, что когда старший ребенок дошел до середины и начал перебегать проезжую часть. Именно в этот момент на него наехал автомобиль "Лада Гранта", которым управлял пенсионер. 

«В результате ДТП от полученных травм ребенок скончался на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении.

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Автор: Софья Белоцерковская
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