Водитель сбил насмерть мальчика на пешеходном переходе под Курганом

Переходивший вместе с мамой дорогу шестилетний мальчик погиб под колесами автомобиля «Лада Гранта». Смертельное ДТП случилось в Кетовском районе Курганской области. Об этом в четверг, 14 ноября, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД по региону.

По данным ведомства, за рулем автомобиля был 64-летний житель областного центра. Он сбил маленького ребенка на 14-м километре автодороги Курган-Половинное в Кетовском районе в тот момент, когда мать двоих мальчиков — четырех и шести лет — пересекала проезжую часть по пешеходному переходу.

Отмечается, что когда старший ребенок дошел до середины и начал перебегать проезжую часть. Именно в этот момент на него наехал автомобиль "Лада Гранта", которым управлял пенсионер.