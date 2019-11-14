Клинцевич считает, что директора благовещенского колледжа следует уволить

Член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что директора колледжа в Благовещенске, где сегодня произошла стрельба, необходимо уволить. Об этом пишет РИА Новости.

По словам сенатора, руководство учебного заведения не организовало должную охрану колледжа. Кроме того, до трагедии могли довести издевательства одногруппников.

«Именно педагогический коллектив должен следить за отношениями ребят, быть в курсе и оказывать в случае необходимости психологическую помощь», — добавил Клинцевич.

Напомним, 14 ноября 19-летний студент открыл огонь в колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске. Один человек погиб, еще трое получили ранения. Стрелок покончил с собой. По информации правоохранителей, причиной стрельбы мог стать конфликт между подростками.