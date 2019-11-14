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США намерены максимально долго извлекать выгоду из воровства сирийской нефти

США намерены максимально долго извлекать выгоду из воровства сирийской нефти

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10:38   14 Ноября 2019
Весь мир

США намерены максимально долго извлекать выгоду из воровства сирийской нефти

США намерены максимально долго извлекать выгоду из воровства сирийской нефти

Соединенные Штаты Америки пытаются оправдать в глазах мирового сообщества свое воровство сирийской нефти, но при этом продолжают вместе с курдскими боевиками обворовывать сирийский народ.

Об этом в четверг утром пишет издание «ПолитРоссия», приводя мнение капитана запаса 1-го ранга, военного эксперта Василия Дандыкина.

По словам эксперта, американцы хорошо зарабатывают на воровстве сирийской нефти и не хотят лишиться этих доходов.

«Воровство сирийской нефти позволяет США ежемесячно зарабатывать десятки миллионов долларов. В контексте возможностей Вашингтона это не очень большая сумма, однако американцы известны своим умением считать каждый доллар», - заявил Дандыкин.

Также эксперт добавил, что американцы постараются задержаться в Сирии подольше и будут искать любые оправдания своему присутствию там – им это необходимо, что продолжать наживаться на контрабанде сирийской нефти, а заодно и дестабилизировать ситуацию, используя для этого курдских радикалов.

США намерены максимально долго извлекать выгоду из воровства сирийской нефти

При этом появилась информация о том, что США направили в нефтеносные районы сирийской провинции Дейр-эз-Зор несколько тысяч сотрудников ЧВК (частных военных компаний). В частности, стало известно, что в Сирию прибыли наемники, связанные с американской ЧВК Blackwater, которая имеет отношение к военным преступлениям США в Ираке. Именно на этих людей Вашингтон возлагает исполнение задач по обеспечению безопасности колонн бензовозов, вывозящих из Сирии ворованную нефть.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что сирийская нефть по-прежнему остается одним из приоритетных интересов Вашингтона.

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Автор: Александр Люблинский
#сша #сирия #политика #нефть #весь мир #воровство #чвк

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