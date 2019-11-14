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Протурецкие силы уничтожили штаб курдских боевиков в Хасаке

Протурецкие силы уничтожили штаб курдских боевиков в Хасаке

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Эксперт считает, что США стремятся разрушить переговорные процессы в Сирии
9:44   14 Ноября 2019
Весь мир

Протурецкие силы уничтожили штаб курдских боевиков в Хасаке

Протурецкие силы уничтожили штаб курдских боевиков в Хасаке

За прошедшие сутки протурецкие силы ликвидировали штаб курдских боевиков в сирийской провинции Хасака, а армия Сирии уничтожила «джихад-мобиль» в Идлибе. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Сирийская арабская армия атакует позиции террористических группировок в горном районе Джебель аль-Акрад на севере провинции Латакия. В ходе столкновений погибли не менее 15 джихажистов, однако САА не удалось продвинуться на укрепленном участке. 

Также бойцы сирийской армии в Идлибе уничтожили «джихад-мобиль». Это произошло в районе города Хан-Шейхун. Агентство отмечает, что боевики редко используют «джихад-мобили», поэтому можно предположить, что террористы в отчаянии и готовы идти на крайние меры.

Кроме того, взрыв прогремел в населенном пункте Хамам ат-Туркман в Ракки. Это не единственный теракт за последнее время. На севере арабской страны в 30-километровой зоне безопасности за несколько последних дней произошло несколько террористических актов, которые связывают с действиями курдских радикалов.

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Автор: Виктория Разумовская
#сирия #курды #саа

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