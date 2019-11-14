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 Студент из колледжа в Благовещенске стрелял из охотничьего ружья

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9:03   14 Ноября 2019
Россия

Студент из колледжа в Благовещенске стрелял из охотничьего ружья

Студент из колледжа в Благовещенске стрелял из охотничьего ружья

Данил Засорин, который открыл сегодня стрельбу в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске, вел огонь из ружья Иж-81. Оружие было зарегистрировано на его имя.

У молодого человека была официальная лицензия, а ружье было куплено в сентябре этого года. Источник Федерального агентства новостей отметил, что Данил из благополучной семьи, в колледже хорошо учился. Правоохранители не исключают, что причиной произошедшего мог стать конфликт между студентами.

В результате погиб 19-летний Алексей Голубничий. Еще двое несовершеннолетних студентов получили ранения, их госпитализировали. Сам стрелок свел счеты с жизнью.

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Автор: Виктория Разумовская
#чп #благовещенск #колледж #ружье

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