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 Китайские специалисты испытали аппарат для посадки на Марс

Китайские специалисты испытали аппарат для посадки на Марс
8:36   14 Ноября 2019
Весь мир

Китайские специалисты испытали аппарат для посадки на Марс

Китайские специалисты испытали аппарат для посадки на Марс

Китайское национальное космическое управление провело успешные испытания аппарата для посадки на поверхность Марса. Тесты проходили на площадке в районе города Хуайлай в провинции Хэбэй.

С помощью специального устройства с высоты 70 метров была осуществлена симуляция снижения со скоростью, соответствующей гравитации Марса.

Власти КНР сообщили, что в следующем году планируют направить свой первый автоматический аппарат к Марсу, а через десять лет — получить образцы грунта с поверхности этой планеты. Человек отправится к Красной планете до 2050 года.

Специалисты уверены, что изучение Марса поможет спрогнозировать, какой Земля будет в будущем. Некоторые ученые не исключают, что при обнаружении там воды в долгосрочной перспективе станет возможным и заселение этой планеты.

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Автор: Виктория Разумовская
#китай #космос #марс

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