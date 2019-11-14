Китайские специалисты испытали аппарат для посадки на Марс

Китайское национальное космическое управление провело успешные испытания аппарата для посадки на поверхность Марса. Тесты проходили на площадке в районе города Хуайлай в провинции Хэбэй.

С помощью специального устройства с высоты 70 метров была осуществлена симуляция снижения со скоростью, соответствующей гравитации Марса.

Власти КНР сообщили, что в следующем году планируют направить свой первый автоматический аппарат к Марсу, а через десять лет — получить образцы грунта с поверхности этой планеты. Человек отправится к Красной планете до 2050 года.

Специалисты уверены, что изучение Марса поможет спрогнозировать, какой Земля будет в будущем. Некоторые ученые не исключают, что при обнаружении там воды в долгосрочной перспективе станет возможным и заселение этой планеты.