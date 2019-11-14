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Эксперт считает, что США стремятся разрушить переговорные процессы в Сирии

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8:38   14 Ноября 2019
Весь мир

Эксперт считает, что США стремятся разрушить переговорные процессы в Сирии

Эксперт считает, что США стремятся разрушить переговорные процессы в Сирии

Замглавы Российской академии ракетных наук Константин Сивков считает, что Штаты ждет «позорное поражение», если американцы не покинут Сирию в ближайшее время. Об этом пишет «ПолитЭксперт».

Сивков считает, что американские военные должны самостоятельно покинуть сирийские земли, иначе их выдворят боевики. 

«Если к созданию причастны США, а у меня ни малейшего сомнения в этом нет, то и все остальное – военные действия на территории Сирии, гибель полумиллиона людей, миллионы беженцев – все это результат политики США», – подчеркнул эксперт.

По его словам, Штаты не просто незаконно оккупировали территорию арабской страны, но и захватили нефтяные поля, разорив сирийский народ. Дамаск в свое время потратил на разработку нефтегазовых месторождений 20 миллиардов долларов. 

«Эти нефтяные скважины нужны там для того, чтобы оплачивать содержание и своих боевиков, и боевиков своих союзников, прежде всего, курдов. Это уже выводит позицию США за рамки международного права», – считает Сивков.

Пока Россия помогает Сирии выйти из кризиса, американцы этому мешают, поддерживая курдских боевиков и мешая переговорам.

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #курды #политика

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