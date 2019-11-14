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7:39   14 Ноября 2019
Россия

СМИ узнали имя стрелка из Благовещенска

СМИ узнали имя стрелка из Благовещенска

Стало известно имя студента-стрелка, открывшего огонь из ружья в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства.

ФАН со ссылкой на источник сообщает, что 19-летнего нападавшего зовут Данил Засорин. После стрельбы он свел счеты с жизнью.

Его жертвой стал ровесник, Алексей Голубничий.

Ранее сообщалось, что при стрельбе пострадали двое молодых людей 2002 года рождения: Касьян К. и Егор С. Они были госпитализированы в местную больницу. Касьян получил огнестрельная рану плеча и шеи, Егор - огнетсрельное ранение верхней части бедра.

По последним данным ТАСС, в результате ЧП пострадали трое человек. Имя третьего пока не сообщалось.

Правоохранители не исключают, что причиной произошедшего мог стать конфликт между студентами. При этом источник ТАСС сообщил, что Засорин начал стрелять после того, как его не пустили в класс за опоздание. Оружие, из которого он стрелял, было зарегистрировано на него.

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Автор: Олег Королев
#благовещенск #стрельба в колледже

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