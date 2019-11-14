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7:16   14 Ноября 2019
Россия

СМИ опубликовали первое видео с места стрельбы в колледже в Благовещенске

СМИ опубликовали первое видео с места стрельбы в колледже в Благовещенске

«Федеральное агентство новостей» публикует видео с места стрельбы в колледже в Благовещенске.

Судя по кадрам представленной видеозаписи, территория учебного заведения оцеплена экстренными службами.

Очевидцы за кадром отмечают пугающую обстановку на месте ЧП и подчеркивают, что число пострадавших им не известно.

Женщина также подчеркивает, что подозреваемый прошел с ружьем через пункт охраны беспрепятственно.

Ранее стало известно, что в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства один из студентов устроил стрельбу в аудитории. По предварительной информации, погибли двое учеников колледжа, в том числе и сам стрелок. Двое студентов находятся в больнице.

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Автор: Олег Королев
#благовещенск #стрельба в колледже

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