СМИ опубликовали первое видео с места стрельбы в колледже в Благовещенске
«Федеральное агентство новостей» публикует видео с места стрельбы в колледже в Благовещенске.
Судя по кадрам представленной видеозаписи, территория учебного заведения оцеплена экстренными службами.
Очевидцы за кадром отмечают пугающую обстановку на месте ЧП и подчеркивают, что число пострадавших им не известно.
Женщина также подчеркивает, что подозреваемый прошел с ружьем через пункт охраны беспрепятственно.
Ранее стало известно, что в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства один из студентов устроил стрельбу в аудитории. По предварительной информации, погибли двое учеников колледжа, в том числе и сам стрелок. Двое студентов находятся в больнице.