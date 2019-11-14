Стало известно состояние пострадавших при стрельбе в колледже в Благовещенске

Врачи рассказали о состоянии двух студентов, пострадавших при стрельбе в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске.

В областную детскую клиническую больницу госпитализированы двое подростков 2002 года рождения: Касьян К. и Егор С. Известно, что у Егора огнестрельное ранение третьей верхней части бедра, у Касьяна - сочетанная огнестрельная рана плеча и шеи.

По данным источника ФАН в правоохранительных органах региона, утром один из студентов колледжа устроил стрельбу. На данный момент известно о двух жертвах, среди которых также есть сам стрелок, а также двух пострадавших. Все они являются учениками колледжа.

Факт стрельбы уже подтвердили в областном правительстве. В связи с произошедшим мэр города созвал экстренное совещание. Делом занимаются следователи.

ТАСС со ссылкой на региональный главк МВД сообщает, что причиной случившегося мог стал конфликт между сверстниками