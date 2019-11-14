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СМИ опубликовали первое видео с места стрельбы в колледже в Благовещенске

СМИ опубликовали первое видео с места стрельбы в колледже в Благовещенске

 Стало известно состояние пострадавших при стрельбе в колледже в Благовещенске

Стало известно состояние пострадавших при стрельбе в колледже в Благовещенске
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СМИ опубликовали первое видео с места стрельбы в колледже в Благовещенске

СМИ опубликовали первое видео с места стрельбы в колледже в Благовещенске

 Стало известно состояние пострадавших при стрельбе в колледже в Благовещенске

Стало известно состояние пострадавших при стрельбе в колледже в Благовещенске
Тимошенко переходит в оппозицию из-за законопроекта о рынке земли

Тимошенко переходит в оппозицию из-за законопроекта о рынке земли

Киев обещает отреагировать на открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту

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Заявления США о борьбе с ИГ* в Сирии нужны для прикрытия воровства нефти - политолог

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Источник переворота в Боливии находится в Вашингтоне, заявил Эво Моралес
7:00   14 Ноября 2019
Россия

Стало известно состояние пострадавших при стрельбе в колледже в Благовещенске

Стало известно состояние пострадавших при стрельбе в колледже в Благовещенске

Врачи рассказали о состоянии двух студентов, пострадавших при стрельбе в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске.

В областную детскую клиническую больницу госпитализированы двое подростков 2002 года рождения: Касьян К. и Егор С. Известно, что у Егора огнестрельное ранение третьей верхней части бедра, у Касьяна - сочетанная огнестрельная рана плеча и шеи.

По данным источника ФАН в правоохранительных органах региона, утром один из студентов колледжа устроил стрельбу. На данный момент известно о двух жертвах, среди которых также есть сам стрелок, а также двух пострадавших. Все они являются учениками колледжа.

Факт стрельбы уже подтвердили в областном правительстве. В связи с произошедшим мэр города созвал экстренное совещание. Делом занимаются следователи.

ТАСС со ссылкой на региональный главк МВД сообщает, что причиной случившегося мог стал конфликт между сверстниками

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Автор: Олег Королев
#стрельба #благовещенск #колледж

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