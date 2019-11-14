Заявления США о борьбе с ИГ* в Сирии нужны для прикрытия воровства нефти - политолог

Заявления о том, что первостепенной американского военного контингента в Сирии является борьба с ИГ*, сделаны для того, чтобы США не выглядели обычными ворами. Об этом заявил крымский политолог Джаралла в интервью ИА «Слово и Дело».

По его словам, наблюдается ситуация, при которой представители США пытаются выйти из неудобной ситуации из-за комментариев президента США Дональда Трампа. Так, в свое время американскому лидеру доложили о перспективах и традиционной для США в таких ситуациях паразитической схеме самофинансирования, и об этом он рассказал на весь мир.

Джаралла отмечает, что пребывание контингента США на территории Сирии не имеет смысла, о чем ранее заявлял Трамп.

«Для этого (сохранения присутствия), судя по всему, военные подсунули президенту тезис о том, что в Сирии они не просто присутствуют, а еще и зарабатывают; то есть они саботировали решение Трампа, но представили это иным образом», - заявил он.

Также эксперт с иронией отметил смехотворность заявлений о том, что США остаются в Сирии ради борьбы с ИГ*. Он отметил, что вооруженное сопротивление террористов давно уже прекратилось.

*ИГ - террористическая группировка, запрещена в РФ.