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СМИ опубликовали первое видео с места стрельбы в колледже в Благовещенске

 Стало известно состояние пострадавших при стрельбе в колледже в Благовещенске

Стало известно состояние пострадавших при стрельбе в колледже в Благовещенске
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Киев обещает отреагировать на открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту

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Заявления США о борьбе с ИГ* в Сирии нужны для прикрытия воровства нефти - политолог

Заявления США о борьбе с ИГ* в Сирии нужны для прикрытия воровства нефти - политолог

 Источник переворота в Боливии находится в Вашингтоне, заявил Эво Моралес

Источник переворота в Боливии находится в Вашингтоне, заявил Эво Моралес
7:00   14 Ноября 2019
Весь мир

Заявления США о борьбе с ИГ* в Сирии нужны для прикрытия воровства нефти - политолог

Заявления США о борьбе с ИГ* в Сирии нужны для прикрытия воровства нефти - политолог

Заявления о том, что первостепенной американского военного контингента в Сирии является борьба с ИГ*, сделаны для того, чтобы США не выглядели обычными ворами. Об этом заявил крымский политолог Джаралла в интервью ИА «Слово и Дело».

По его словам, наблюдается ситуация, при которой представители США пытаются выйти из неудобной ситуации из-за комментариев президента США Дональда Трампа. Так, в свое время американскому лидеру доложили о перспективах и традиционной для США в таких ситуациях паразитической схеме самофинансирования, и об этом он рассказал на весь мир.

Джаралла отмечает, что пребывание контингента США на территории Сирии не имеет смысла, о чем ранее заявлял Трамп.

«Для этого (сохранения присутствия), судя по всему, военные подсунули президенту тезис о том, что в Сирии они не просто присутствуют, а еще и зарабатывают; то есть они саботировали решение Трампа, но представили это иным образом», - заявил он.

Также эксперт с иронией отметил смехотворность заявлений о том, что США  остаются в Сирии ради борьбы с ИГ*. Он отметил, что вооруженное сопротивление террористов давно уже прекратилось.

*ИГ - террористическая группировка, запрещена в РФ.

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Автор: Олег Королев
#сирия #турция #курды

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