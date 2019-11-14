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СМИ опубликовали первое видео с места стрельбы в колледже в Благовещенске

СМИ опубликовали первое видео с места стрельбы в колледже в Благовещенске

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СМИ опубликовали первое видео с места стрельбы в колледже в Благовещенске

СМИ опубликовали первое видео с места стрельбы в колледже в Благовещенске

 Стало известно состояние пострадавших при стрельбе в колледже в Благовещенске

Стало известно состояние пострадавших при стрельбе в колледже в Благовещенске
Тимошенко переходит в оппозицию из-за законопроекта о рынке земли

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6:07   14 Ноября 2019
Россия

Два студента погибли и двое пострадали при стрельбе в колледже в Благовещенске

Два студента погибли и двое пострадали при стрельбе в колледже в Благовещенске

Жертвами стрельбы в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства стали двое человек. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что все погибшие являются студентами данного учебного заведения. В их числе - студент, который устроил стрельбу.

Также сообщается о двух пострадавших.

Ранее сообщалось, что в административном Амурской области студент открыл стрельбу в колледже. Это произошло после того, как его выгнали из кабинета за опоздание.

На данный момент на месте работают представители экстренных служб. Расследование инцидента проводит СКР

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Автор: Олег Королев
#стрельба #благовещенск #колледж

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