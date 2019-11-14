Два студента погибли и двое пострадали при стрельбе в колледже в Благовещенске

Жертвами стрельбы в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства стали двое человек. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что все погибшие являются студентами данного учебного заведения. В их числе - студент, который устроил стрельбу.

Также сообщается о двух пострадавших.

Ранее сообщалось, что в административном Амурской области студент открыл стрельбу в колледже. Это произошло после того, как его выгнали из кабинета за опоздание.

На данный момент на месте работают представители экстренных служб. Расследование инцидента проводит СКР