Два студента погибли и двое пострадали при стрельбе в колледже в Благовещенске
Жертвами стрельбы в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства стали двое человек. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Отмечается, что все погибшие являются студентами данного учебного заведения. В их числе - студент, который устроил стрельбу.
Также сообщается о двух пострадавших.
Ранее сообщалось, что в административном Амурской области студент открыл стрельбу в колледже. Это произошло после того, как его выгнали из кабинета за опоздание.
На данный момент на месте работают представители экстренных служб. Расследование инцидента проводит СКР