Семь человек погибли в результате ДТП с микроавтобусом в Забайкалье

Жертвами крупной дорожной аварии в Забайкальском крае стали семь человек, сообщает региональный главк МВД.

ДТП произошло 14 ноября. Около семи утра (1:00 мск) на федеральной трассе Чита-Забайкальск водитель микроавтобуса Hyundai STAREX наехал на стоящий грузовик Shacman.

В результате микроавтобус с пассажирами вылетел на «встречку» и столкнулся с движущимся автомобилем ЗИЛ-130. Инцидент случился в 60 километрах от поселения Агинское.

ФАН со ссылкой на источник в ГУ МЧС по Забайкалью сообщает, что в результате инцидента на месте погибли шестеро пассажиров микроавтобуса, еще один скончался по пути в больницу в автомобиле «скорой помощи». Двое человек с травмами доставлены в Агинскую окружную больницу.

Сообщается, что к пострадавшим в результате ДТП вылетела бригада центра медицины катастроф. На место ЧП также направились сотрудники следственного комитета.