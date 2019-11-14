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СМИ опубликовали первое видео с места стрельбы в колледже в Благовещенске

СМИ опубликовали первое видео с места стрельбы в колледже в Благовещенске

 Стало известно состояние пострадавших при стрельбе в колледже в Благовещенске

Стало известно состояние пострадавших при стрельбе в колледже в Благовещенске
Тимошенко переходит в оппозицию из-за законопроекта о рынке земли

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Киев обещает отреагировать на открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту

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6:15   14 Ноября 2019
Россия

Семь человек погибли в результате ДТП с микроавтобусом в Забайкалье

Семь человек погибли в результате ДТП с микроавтобусом в Забайкалье

Жертвами крупной дорожной аварии в Забайкальском крае стали семь человек, сообщает региональный главк МВД.

ДТП произошло 14 ноября. Около семи утра (1:00 мск) на федеральной трассе Чита-Забайкальск водитель микроавтобуса Hyundai STAREX наехал на стоящий грузовик Shacman.

В результате микроавтобус с пассажирами вылетел на «встречку» и столкнулся с движущимся автомобилем ЗИЛ-130. Инцидент случился в 60 километрах от поселения Агинское.

ФАН со ссылкой на источник в ГУ МЧС по Забайкалью сообщает, что в результате инцидента на месте погибли шестеро пассажиров микроавтобуса, еще один скончался по пути в больницу в автомобиле «скорой помощи». Двое человек с травмами доставлены в Агинскую окружную больницу.

Сообщается, что к пострадавшим в результате ДТП вылетела бригада центра медицины катастроф. На место ЧП также направились сотрудники следственного комитета.

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Автор: Олег Королев
#дтп #микроавтобус #забайкалье

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