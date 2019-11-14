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СМИ опубликовали первое видео с места стрельбы в колледже в Благовещенске

СМИ опубликовали первое видео с места стрельбы в колледже в Благовещенске

 Стало известно состояние пострадавших при стрельбе в колледже в Благовещенске

Стало известно состояние пострадавших при стрельбе в колледже в Благовещенске
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5:56   14 Ноября 2019
Россия

Жертвой стрельбы в колледже Благовещенска стал один человек

Жертвой стрельбы в колледже Благовещенска стал один человек

Один человек погиб при стрельбе в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске, сообщает ФАН.

По данным ТАСС, стрельбу устроил студент учебного заведения около 10:00 (04:00 мск). Дело расследует региональный главк Следственного комитета.

Источник ФАН в правоохранительных органах Амурской области сообщил, что в результате инцидента погиб один человек.

На данный момент в учебном заведении работают сотрудники спасательной службы. Преподавателям и студентам коллежа оказывают помощь психологи.

Собеседник ТАСС уточняет, что стрельба произошла после того, как студента удалили из аудитории за то, что тот опоздал. Он открыл огонь из пятизарядного ружья. Отмечается, что в результате инцидента есть пострадавшие, их точное число не называется.

Официальных сообщений по поводу инцидента пока не поступало.

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Автор: Олег Королев
#благовещенск #колледж #стрельба в колледже

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