Источник переворота в Боливии находится в Вашингтоне, заявил Эво Моралес

Бывший президент Боливии Эво Моралес осудил решение президента США Дональда Трампа признать самопровозглашенное правительство. Об этом он написал в Twitter.

Он отметил, что осуждает решение Трампа признать действующее и самопровозглашенное при соучастии полиции и вооруженных сил правительство. Политик отметил, что повлекший за собой гибель боливийцев государственный переворот является политическим и экономическим заговором, который «исходит из США».

Ранее помощник госсекретаря США Майкл Козак сообщил, что Вашингтон готов работать с временной администрацией Боливии.

По словам Моралеса, США начали с того, что назначили Венесуэле Хуана Гуаидо, а теперь объявляют оппозиционного вице-спикера Жанин Аньес президентом Боливии.

После того, как конституционный суд Боливии сообщил, что передача полномочий Аньес законна, временную главу государства признали легитимным президентом ряд стран, в том числе США, Великобритания, Бразилия и Колумбия. Моралеса поддержала Мексика, Венесуэла, Куба и новоизбранный президент Аргентины Альберто Фернандес.