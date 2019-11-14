Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Российские инженеры создали ракету «Ярс» для базирования в вагоне

Российские инженеры создали ракету «Ярс» для базирования в вагоне

 Путин рассказал о повышении инвестиционной привлекательности России

Путин рассказал о повышении инвестиционной привлекательности России
Тимошенко переходит в оппозицию из-за законопроекта о рынке земли

Тимошенко переходит в оппозицию из-за законопроекта о рынке земли

Киев обещает отреагировать на открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту

Киев обещает отреагировать на открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту
Источник переворота в Боливии находится в Вашингтоне, заявил Эво Моралес

Источник переворота в Боливии находится в Вашингтоне, заявил Эво Моралес

 Процесс диалога между курдскими боевиками, Сирией и Турцией начался благодаря России - эксперт

Процесс диалога между курдскими боевиками, Сирией и Турцией начался благодаря России - эксперт
Российские инженеры создали ракету «Ярс» для базирования в вагоне

Российские инженеры создали ракету «Ярс» для базирования в вагоне

 Путин рассказал о повышении инвестиционной привлекательности России

Путин рассказал о повышении инвестиционной привлекательности России
Тимошенко переходит в оппозицию из-за законопроекта о рынке земли

Тимошенко переходит в оппозицию из-за законопроекта о рынке земли

Киев обещает отреагировать на открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту

Киев обещает отреагировать на открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту
Источник переворота в Боливии находится в Вашингтоне, заявил Эво Моралес

Источник переворота в Боливии находится в Вашингтоне, заявил Эво Моралес

 Процесс диалога между курдскими боевиками, Сирией и Турцией начался благодаря России - эксперт

Процесс диалога между курдскими боевиками, Сирией и Турцией начался благодаря России - эксперт
5:34   14 Ноября 2019
Весь мир

Источник переворота в Боливии находится в Вашингтоне, заявил Эво Моралес

Источник переворота в Боливии находится в Вашингтоне, заявил Эво Моралес

Бывший президент Боливии Эво Моралес осудил решение президента США Дональда Трампа признать самопровозглашенное правительство. Об этом он написал в Twitter.

Он отметил, что осуждает решение Трампа признать действующее и самопровозглашенное при соучастии полиции и вооруженных сил правительство. Политик отметил, что повлекший за собой гибель боливийцев государственный переворот является политическим и экономическим заговором, который «исходит из США».

Ранее помощник госсекретаря США Майкл Козак сообщил, что Вашингтон готов работать с временной администрацией Боливии.

По словам Моралеса, США начали с того, что назначили Венесуэле Хуана Гуаидо, а теперь объявляют оппозиционного вице-спикера Жанин Аньес президентом Боливии.

После того, как конституционный суд Боливии сообщил, что передача полномочий Аньес законна, временную главу государства признали легитимным президентом ряд стран, в том числе США, Великобритания, Бразилия и Колумбия. Моралеса поддержала Мексика, Венесуэла, Куба и новоизбранный президент Аргентины Альберто Фернандес.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#сша #боливия #эво моралес

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...