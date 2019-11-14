Процесс диалога между курдскими боевиками, Сирией и Турцией начался благодаря России - эксперт

Интересы курдских боевиков тесно переплетены с интересами США в Сирии, заявил ФАН востоковед Владимир Шаповалов.

Он отметил, что выходцы из РПК помогли США захватить нефтяные поля на востоке Сирии, и теперь, после формального вывода американских войск, продолжают сеять хаос в арабской республике.

По его словам, диалог между правительством Сирии и курдской общиной является одним из ключевых элементов системы мирного устройства страны, а также мирного развития и единства в будущем.

«Благодаря усилиям России и Дамаска были достигнуты соглашения и начался процесс диалога между сторонами», - отметил Шаповалов.

Эксперт отмечает, что в интересах США - чтобы конфликт тлел, разрастался, и чтобы все его стороны находились в плохих отношениях друг с другом.

«Интерес США — контроль над этим регионом, а контроль они могут сохранять только в условиях розни между народами», - считает эксперт.

Также Шаповалов скептически отнесся к предположению о том, что совместная борьба против курдских радикалов способна сблизить позиции Сирии и Турции. По его словам, на данный момент сотрудничество между двумя странами осуществляется за счет дипломатических усилий России.