Российские инженеры создали ракету «Ярс» для базирования в вагоне

Унифицированный ракетный комплекс «Ярс» для различных типов базирования, в том числе железнодорожного, создан в России. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на генерального конструктора «Московского института теплотехники» академика РАН Юрия Соломонова.

При этом проект по созданию железнодорожного носителя баллистических ракет «Баргузин» все еще заморожен. Официальной информации о возобновлении разработки не поступало.

Соломонов сообщил, что в «Московский институт теплотехники» ранее создал ракетный комплекс «Тополь-М». Теперь же инженеры института создали «Ярс» для различных типов базирования: для шахтного, для подвижного грунтового, для железнодорожного - везде используется единая ракета.

По его словам, морской стратегический ракетный комплекс «Булава» унифицирован с этими ракетами по отдельным элементам и техническим решениям.