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4:07   14 Ноября 2019
Весь мир

Украине приветствует принятие бундестагом Газовой директивы ЕС

Украине приветствует принятие бундестагом Газовой директивы ЕС

Украинское правительство приветствует принятие Бундестагом законопроекта, регулирующего применение поправок к Газовой директиве ЕС в Германии. Об этом заявил премьер Украины Алексей Гончарук.

По его словам, правительство Украины приветствует имплементацию парламентом ФРГ Газовой директивы ЕС 1:1.

Гончарук на своей странице в Facebook также написал, что Киев ожидает, что независимый энергетический регулятор Германии будет действовать в строгом соответствии с директивой.

Бундестаг в среду принял законопроект, который регулирует применение поправок к Газовой директиве Евросоюза в Германии, под которые также подпадает проект «Северный поток-2».

.Законопроект должен был быть принят на прошлой неделе, однако из-за отсутствия кворума этого не случилось, поскольку фракция «Альтернатива для Германии» призвала провести поименное голосование. В среду партия также просила произвести поименное голосование, но в последний момент отозвала просьбу. Депутаты голосовали, вставая со своих мест.

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Автор: Олег Королев
#украина #германия #северный поток-2

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