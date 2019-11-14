Украине приветствует принятие бундестагом Газовой директивы ЕС

Украинское правительство приветствует принятие Бундестагом законопроекта, регулирующего применение поправок к Газовой директиве ЕС в Германии. Об этом заявил премьер Украины Алексей Гончарук.

По его словам, правительство Украины приветствует имплементацию парламентом ФРГ Газовой директивы ЕС 1:1.

Гончарук на своей странице в Facebook также написал, что Киев ожидает, что независимый энергетический регулятор Германии будет действовать в строгом соответствии с директивой.

Бундестаг в среду принял законопроект, который регулирует применение поправок к Газовой директиве Евросоюза в Германии, под которые также подпадает проект «Северный поток-2».

.Законопроект должен был быть принят на прошлой неделе, однако из-за отсутствия кворума этого не случилось, поскольку фракция «Альтернатива для Германии» призвала провести поименное голосование. В среду партия также просила произвести поименное голосование, но в последний момент отозвала просьбу. Депутаты голосовали, вставая со своих мест.