Эрдоган на встрече в Белом доме потребовал от Трампа выдачи Гюлена

Турция вновь потребовала от США выдачи оппозиционного проповедника-исламиста Фетхуллаха Гюлена. Об этом сообщил турецкий лидер Тайип Эрдоган по итогам встречи с американским президентом Дональдом Трампом.

Анкара возлагает на Гюлена вину за организацию попытки государственного переворота в июле 2016 года.

Эрдоган отметил, что турецкая сторона в ходе встречи еще раз высказал требование прекратить прибывание Гюлена в США. По его словам, в ходе визита были переданы соответствующие документы.

Он пояснил, что организация Гюлена FETO является для Анкары террористической. Турецкий лидер заявил, что считает неприемлемым тот факт, что в США проживает человек, виновный в попытке переворота.

Эрдоган подчеркнул, что Анкара хочет, чтобы Вашингтон последовал примеру Турции и выдал Гюлена, как она выдает террористов в США.