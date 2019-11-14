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 Эрдоган на встрече в Белом доме потребовал от Трампа выдачи Гюлена

Эрдоган на встрече в Белом доме потребовал от Трампа выдачи Гюлена
3:35   14 Ноября 2019
Весь мир

Эрдоган на встрече в Белом доме потребовал от Трампа выдачи Гюлена

Эрдоган на встрече в Белом доме потребовал от Трампа выдачи Гюлена

Турция вновь потребовала от США выдачи оппозиционного проповедника-исламиста Фетхуллаха Гюлена. Об этом сообщил турецкий лидер Тайип Эрдоган по итогам встречи с американским президентом Дональдом Трампом.

Анкара возлагает на Гюлена вину за организацию попытки государственного переворота в июле 2016 года.

Эрдоган отметил, что турецкая сторона в ходе встречи еще раз высказал требование прекратить прибывание Гюлена в США. По его словам, в ходе визита были переданы соответствующие документы.

Он пояснил, что организация Гюлена FETO является для Анкары террористической. Турецкий лидер заявил, что считает неприемлемым тот факт, что в США проживает человек, виновный в попытке переворота.

Эрдоган подчеркнул, что Анкара хочет, чтобы Вашингтон последовал примеру Турции и выдал Гюлена, как она выдает террористов в США.

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Автор: Олег Королев
#турция #эрдоган #гюлен #госпереворот в турции #feto

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