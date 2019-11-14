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3:04   14 Ноября 2019
Россия

Путин рассказал о повышении инвестиционной привлекательности России

Путин рассказал о повышении инвестиционной привлекательности России

Инвестпривлекательность России и ее рынка ценных бумаг растет, заявил президент РФ Владимир Путин.

Выступая на церемонии закрытия Делового форума БРИКС, российский лидер отметил, что Всемирный банк еще раз улучшил оценки делового и инвестклимата в РФ. Он подчеркнул, что инвестиционная привлекательность России, в том числе ее рынка ценных бумаг, повышается.

Путин отметил, что по итогам первого квартала текущего года объем вложений зарубежных инвесторов в облигации федерального займа возрос почти на четыре миллиарда долларов.

Российский лидер подчеркнул, что Россия активно участвует в международной торговле, расширяя взаимовыгодные связи с зарубежными странами и, в первую очередь, с партнерами по объединению БРИКС. Так, товарооборот России с государствами «пятерки» вырос на 22,5 процента и превысил 125 миллиардов долларов.

Президент РФ уточнил, что в рамках БРИКС углубляется промышленная кооперация, создаются новые современные технологические и инвестиционные альянсы - в первую очередь, в наукоемких сферах.

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Автор: Олег Королев
#россия #путин

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