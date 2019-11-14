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2:54   14 Ноября 2019
Сирия

США мешают возрождению Сирии, удерживая с помощью курдских боевиков нефтяные поля

США мешают возрождению Сирии, удерживая с помощью курдских боевиков нефтяные поля

Директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов в интервью ФАН заявил, что захват сирийских нефтепромыслов - это лишь небольшая часть политики США.

По мнению Коновалова, президент САР Башар Асад в целом верно определяет ситуацию, которая сложилась для США. Однако, он отметил, что нефтяная промышленность - это лишь небольшая часть политики США, направленной на удержание гегемонии.

По словам эксперта, главной мотивацией действий США является недопущение восстановления Сирии.

Эксперт подчеркивает, что США ставил своей задачей как свержение Асада, так и уничтожение сирийского государства в его существующем виде. Он отметил, что для восстановления страны после тяжелой войны нефтяные поля очень важны.

«Свергнуть Асада не удалось — но они считают, что контролируя нефтяные месторождения, они смогут контролировать ситуацию в Сирии», — заявил Коновалов.

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Автор: Олег Королев
#сирия #турция #курды

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