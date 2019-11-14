Путин рассказал, благодаря чему России удалось избежать рецессии

Россия смогла избежать рецессии благодаря сбалансированной макроэкономической политике, ответственному отношению к государственным финансам, а также шагам по поддержке стабильности банковского рынка. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

На церемонии закрытия делового форума БРИКС российский лидер заявил, что в России многие годы проводится сбалансированная политика, власти ответственно относятся к госфинансам, стремятся помогать укреплению ключевых секторов экономики, а также поддерживают стабильность банковского и кредитного рынков

Путин отметил, что благодаря этому удалось удержать экономику страны от сползания к рецессии. Он подчеркнул, что власти не считают нынешние темпы прироста ВВП достаточными, и поэтому стараются создать условия для новых капиталовложений.

Российский лидер подчеркнул, что власти настойчиво работают над упрощением регуляторных норм и выстраиванием современной инфраструктуры.