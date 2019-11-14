Турция заверила США, что продолжит в Сирии следовать режиму прекращения огня —Трамп

Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил американскому коллеге Дональду Трампу о том, что Анкара продолжит придерживаться режима прекращения огня в Сирии. Об этом сообщил президент США на пресс-конференции по итогам встречи.

Трамп сообщил, что они заверили друг друга в том, что Турция будет продолжать поддержку того, что она согласилась поддерживать в Сирии.

Президент США подчеркнул, что режим прекращения огня, несмотря на всю его сложность, достигает прогресса и движется вперед быстрыми темпами. По его словам, режим прекращения огня все еще сохраняется на территории Сирии.

Курдские террористы захватили часть территории Сирии под предлогом борьбы с ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ), однако известно, что военных действий против членов группировки они не ведут. Курдские боевики помогают США реализовывать свои корыстные планы, и тем самым получают выгоду от сотрудничества с американской стороной.