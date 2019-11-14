Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Минобрнауки может провести совещание из-за секс-скандала с Вишневским – «Россия 24»

Минобрнауки может провести совещание из-за секс-скандала с Вишневским – «Россия 24»

 Плющенко не принимает зарубежных предложений, так как счастлив выступать за Россию

Плющенко не принимает зарубежных предложений, так как счастлив выступать за Россию
Тимошенко переходит в оппозицию из-за законопроекта о рынке земли

Тимошенко переходит в оппозицию из-за законопроекта о рынке земли

Киев обещает отреагировать на открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту

Киев обещает отреагировать на открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту
Путин рассказал, благодаря чему России удалось избежать рецессии

Путин рассказал, благодаря чему России удалось избежать рецессии

 Турция заверила США, что продолжит в Сирии следовать режиму прекращения огня —Трамп

Турция заверила США, что продолжит в Сирии следовать режиму прекращения огня —Трамп
Минобрнауки может провести совещание из-за секс-скандала с Вишневским – «Россия 24»

Минобрнауки может провести совещание из-за секс-скандала с Вишневским – «Россия 24»

 Плющенко не принимает зарубежных предложений, так как счастлив выступать за Россию

Плющенко не принимает зарубежных предложений, так как счастлив выступать за Россию
Тимошенко переходит в оппозицию из-за законопроекта о рынке земли

Тимошенко переходит в оппозицию из-за законопроекта о рынке земли

Киев обещает отреагировать на открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту

Киев обещает отреагировать на открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту
Путин рассказал, благодаря чему России удалось избежать рецессии

Путин рассказал, благодаря чему России удалось избежать рецессии

 Турция заверила США, что продолжит в Сирии следовать режиму прекращения огня —Трамп

Турция заверила США, что продолжит в Сирии следовать режиму прекращения огня —Трамп
1:42   14 Ноября 2019
Весь мир

Турция заверила США, что продолжит в Сирии следовать режиму прекращения огня —Трамп

Турция заверила США, что продолжит в Сирии следовать режиму прекращения огня —Трамп

Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил американскому коллеге Дональду Трампу о том, что Анкара продолжит придерживаться режима прекращения огня в Сирии. Об этом сообщил президент США на пресс-конференции по итогам встречи. 

Трамп сообщил, что они заверили друг друга в том, что Турция будет продолжать поддержку того, что она согласилась поддерживать в Сирии.

Президент США подчеркнул, что режим прекращения огня, несмотря на всю его сложность, достигает прогресса и движется вперед быстрыми темпами. По его словам, режим прекращения огня все еще сохраняется на территории Сирии.

Курдские террористы захватили часть территории Сирии под предлогом борьбы с ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ), однако известно, что военных действий против членов группировки они не ведут. Курдские боевики помогают США реализовывать свои корыстные планы, и тем самым получают выгоду от сотрудничества с американской стороной.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#сирия #турция #курды

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...