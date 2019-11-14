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Киев обещает отреагировать на открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту
Трамп торговой сделкой хочет купить у Турции лояльность к курдским боевикам

Трамп торговой сделкой хочет купить у Турции лояльность к курдским боевикам

 Эрдоган заявил Трампу о том, что поддерживаемые США курдские боевики являются террористами

Эрдоган заявил Трампу о том, что поддерживаемые США курдские боевики являются террористами
0:59   14 Ноября 2019
Весь мир

Трамп торговой сделкой хочет купить у Турции лояльность к курдским боевикам

Трамп торговой сделкой хочет купить у Турции лояльность к курдским боевикам

Предложение президента США Дональда Трампа турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану торговой сделки на 100 миллиардов долларов и обход санкций является смесью торга и давления на Турцию по курдам и российским С-400. Об этом ФБА «Экономика сегодня» рассказал военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

По его мнению, Анкара уже устроила Вашингтону целый комплекс проблем в Сирии, и поэтому США ищут методы выхода из непростой ситуации. Эксперт подчеркивает, что курды являются прямой национальной угрозой для Турции, поскольку представители этой народности, проживающей в различных частях Ближнего Востока, требуют создания своего государства и демонстрируют готовность взяться за оружие под внешним управлением.

Литовкин подчеркивает, что по этой причине Турция стремиться отделить сирийских курдов и турецких курдов, пресекая любые стремления к сепаратизму. Однако, США строят планы на дальнейшее использование курдских боевиков.

«Трамп ищет разные возможности – в том числе предлагая отступные ради того, чтобы Турция изменила позицию по террористическим формированиям курдов», — отметил он.

Эксперт уверен, что Эрдоган никогда не пойдет на уступки в вопросе курдских формирований, поскольку понимает, что они скоординируются в «освободительное движение», которое погрузит Турцию в бесконечную войну и расколет на несколько частей.

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Автор: Олег Королев
#сирия #турция #курды

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