Минобрнауки может провести совещание из-за секс-скандала с Вишневским – «Россия 24»

Телеканал «Россия 24» обнародовал сюжет, в котором рассказал о скандале вокруг ситуации, связанной с профессором кафедры политологии РГПУ имени Герцена и руководителем фракции «Яблока» в Петербурге Борисом Вишневским, обвиняемым бывшими студентками в домогательствах.

Ранее выпускница РГПУ прислала письмо в редакцию «Народных новостей», в котором рассказала о домогательствах со стороны члена Законодательного собрания Северной столицы.

В сюжете телеканала отмечается, что после министерство образования и науки может провести совещание по улучшению воспитательной работы в вузах. Поводом этому стали неформальные отношения между преподавателями и учащимися. Так, одной из причин этому послужило письмо студентки Кристины, которая обвинила Вишневского в домогательствах к ней и другим студентам. Девушка сообщила «Народным новостям», что Вишневский выбирает в качестве объектов страсти первокурсниц, которые приехали из провинции, и у которых в Петербурге нет друзей и знакомых, которые могли бы за них заступиться.

Блогер Ольга Паулова отметила, что для девушки сознаться в том, что до нее домогались - стыдно, из-за чего такой поступок требует изрядной смелости. Факт соответствующих обращений студенток говорит о том, что ситуация сложилась непростая.

Также известно, что на прошлой неделе в редакцию агентства поступил звонок от соратника Вишневского по «Яблоку», который угрожал журналистам расправой. На фоне молчания руководства РГПУ и депутата ЗаКСа Кристина прислала второе письмо, в котором выразила намерение обратиться в полицию.

Руководитель медиагруппы «Патриот» (в которую входит ИА «Народные новости») Николай Столярчук заявил, что необходимо расследовать случаи домогательств в вузах. Он отметил, что профессия преподавателя является одной из самых главных в обществе, и поэтому «должна быть очищена от грязи».