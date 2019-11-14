Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Минобрнауки может провести совещание из-за секс-скандала с Вишневским – «Россия 24»

Минобрнауки может провести совещание из-за секс-скандала с Вишневским – «Россия 24»

 Плющенко не принимает зарубежных предложений, так как счастлив выступать за Россию

Плющенко не принимает зарубежных предложений, так как счастлив выступать за Россию
Тимошенко переходит в оппозицию из-за законопроекта о рынке земли

Тимошенко переходит в оппозицию из-за законопроекта о рынке земли

Киев обещает отреагировать на открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту

Киев обещает отреагировать на открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту
Трамп торговой сделкой хочет купить у Турции лояльность к курдским боевикам

Трамп торговой сделкой хочет купить у Турции лояльность к курдским боевикам

 Эрдоган заявил Трампу о том, что поддерживаемые США курдские боевики являются террористами

Эрдоган заявил Трампу о том, что поддерживаемые США курдские боевики являются террористами
Минобрнауки может провести совещание из-за секс-скандала с Вишневским – «Россия 24»

Минобрнауки может провести совещание из-за секс-скандала с Вишневским – «Россия 24»

 Плющенко не принимает зарубежных предложений, так как счастлив выступать за Россию

Плющенко не принимает зарубежных предложений, так как счастлив выступать за Россию
Тимошенко переходит в оппозицию из-за законопроекта о рынке земли

Тимошенко переходит в оппозицию из-за законопроекта о рынке земли

Киев обещает отреагировать на открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту

Киев обещает отреагировать на открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту
Трамп торговой сделкой хочет купить у Турции лояльность к курдским боевикам

Трамп торговой сделкой хочет купить у Турции лояльность к курдским боевикам

 Эрдоган заявил Трампу о том, что поддерживаемые США курдские боевики являются террористами

Эрдоган заявил Трампу о том, что поддерживаемые США курдские боевики являются террористами
0:24   14 Ноября 2019
Весь мир

Эрдоган заявил Трампу о том, что поддерживаемые США курдские боевики являются террористами

Эрдоган заявил Трампу о том, что поддерживаемые США курдские боевики являются террористами

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган указал американскому лидеру Дональду Трампу, что курдские формирования SDF являются террористами.

Во время переговоров с Трампом и рядом сенаторов США в Белом доме Эрдоган заявил , что курдские «Силы народной самообороны» (SDF) - это террористическая организация, отряды которой являются ответвлением запрещенной в Турции «Рабочей партии Курдистана».

Также Эржоган вновь заявил, что у Анкары нет проблем с курдским народом. Он напомнил, что в Турции живет много курдов, которые имеют гражданство Турции.

Президент Турции Тайип Эрдоган 12-13 ноября находится с визитом в США. В среду Трамп и Эрдоган провели переговоры в Белом доме в формате тет-а-тет. Встреча продлилась час и 15 минут.

Ранее президент США сообщил, что они провели хорошую встречу, на которой обсудили ситуацию на границе Сирии и Турции, торговлю и нефть

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#сирия #турция #курды #эрдоган #трамп

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...