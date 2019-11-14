Эрдоган заявил Трампу о том, что поддерживаемые США курдские боевики являются террористами

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган указал американскому лидеру Дональду Трампу, что курдские формирования SDF являются террористами.

Во время переговоров с Трампом и рядом сенаторов США в Белом доме Эрдоган заявил , что курдские «Силы народной самообороны» (SDF) - это террористическая организация, отряды которой являются ответвлением запрещенной в Турции «Рабочей партии Курдистана».

Также Эржоган вновь заявил, что у Анкары нет проблем с курдским народом. Он напомнил, что в Турции живет много курдов, которые имеют гражданство Турции.

Президент Турции Тайип Эрдоган 12-13 ноября находится с визитом в США. В среду Трамп и Эрдоган провели переговоры в Белом доме в формате тет-а-тет. Встреча продлилась час и 15 минут.

Ранее президент США сообщил, что они провели хорошую встречу, на которой обсудили ситуацию на границе Сирии и Турции, торговлю и нефть