Фигурист Евгений Плющенко – двукратный Олимпийский чемпион, а также двукратный победитель мирового первенства – неоднократно получал заманчивые предложения выступать за иностранные сборные, но всегда отказывался от них.

О прославленном фигуристе в среду пишет Федеральное агентство новостей в своей постоянной рубрике «Образы российского патриотизма».

Плющенко известен не только своим ярким талантом, который проявился еще в детстве, и сложнейшими каскадами прыжков, но и своей железной волей к победе, а также верой в родную страну и патриотизмом.

В 2003 и 2004 годах Плющенко, исполнив самый сложный каскад прыжков: четверной тулуп — тройной тулуп — тройной риттбергер, два раза подряд стал чемпионом мира. В 2006 году Евгений завоевал свое первое олимпийское золото, став не просто чемпионом, а оторвавшись от серебряных медалистов на 27 баллов. В 2010 году фигурист завоевал золото на чемпионате Европы в Таллине, а на Олимпиаде в Ванкувере получил серебро, уступив золотому призеру лишь один балл.

Последней Олимпиадой, на которой выступал Евгений Плющенко стали Игры 2014 года, проходившие в Сочи. Перед ними фигурист серьезно повредил спину, и, вероятно именно с этим связано то, что он вновь занял второе место и заявил о завершении профессиональной спортивной карьеры.

При этом Евгений Плющенко продолжал вести активную жизнь – еще в 2007 году он был избран депутатом Петербургского Заксобрания, также он вел телевизионное шоу «Властелин горы», а в 2014 году активно участвовал в подготовке Сочинской Олимпиады.

Будучи настоящим патриотом своей страны Плющенко не раз заявлял, что счастлив выступать за Россию на международных состязаниях, поэтому он всегда отказывался от поступавших ему предложений иностранных коллег.