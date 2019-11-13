Плющенко не принимает зарубежных предложений, так как счастлив выступать за Россию
Фигурист Евгений Плющенко – двукратный Олимпийский чемпион, а также двукратный победитель мирового первенства – неоднократно получал заманчивые предложения выступать за иностранные сборные, но всегда отказывался от них.
О прославленном фигуристе в среду пишет Федеральное агентство новостей в своей постоянной рубрике «Образы российского патриотизма».
Плющенко известен не только своим ярким талантом, который проявился еще в детстве, и сложнейшими каскадами прыжков, но и своей железной волей к победе, а также верой в родную страну и патриотизмом.
В 2003 и 2004 годах Плющенко, исполнив самый сложный каскад прыжков: четверной тулуп — тройной тулуп — тройной риттбергер, два раза подряд стал чемпионом мира. В 2006 году Евгений завоевал свое первое олимпийское золото, став не просто чемпионом, а оторвавшись от серебряных медалистов на 27 баллов. В 2010 году фигурист завоевал золото на чемпионате Европы в Таллине, а на Олимпиаде в Ванкувере получил серебро, уступив золотому призеру лишь один балл.
Последней Олимпиадой, на которой выступал Евгений Плющенко стали Игры 2014 года, проходившие в Сочи. Перед ними фигурист серьезно повредил спину, и, вероятно именно с этим связано то, что он вновь занял второе место и заявил о завершении профессиональной спортивной карьеры.
При этом Евгений Плющенко продолжал вести активную жизнь – еще в 2007 году он был избран депутатом Петербургского Заксобрания, также он вел телевизионное шоу «Властелин горы», а в 2014 году активно участвовал в подготовке Сочинской Олимпиады.
Будучи настоящим патриотом своей страны Плющенко не раз заявлял, что счастлив выступать за Россию на международных состязаниях, поэтому он всегда отказывался от поступавших ему предложений иностранных коллег.
«На меня выходили люди из Штатов, говорили: давай кататься за Америку. Ни шуток, ни иронии, а сразу: катайся за нас, твои тебя не ценят… Естественно, от этой американской истории мы отказались. Я катался и катаюсь за Россию и буду жить здесь, в России», - говорит фигурист.