Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Депутат Ионин назвал бредом маркировку неполиткорректной классики Disney

Депутат Ионин назвал бредом маркировку неполиткорректной классики Disney

 Зюганов верит в победу Грудинина на выборах в Видном, но счет пока не открыт

Зюганов верит в победу Грудинина на выборах в Видном, но счет пока не открыт
Тимошенко переходит в оппозицию из-за законопроекта о рынке земли

Тимошенко переходит в оппозицию из-за законопроекта о рынке земли

Киев обещает отреагировать на открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту

Киев обещает отреагировать на открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту
Путин обсудил с Моди совместные российско-индийские проекты

Путин обсудил с Моди совместные российско-индийские проекты

 Норвежские ученые назвали способ избежать деменции

Норвежские ученые назвали способ избежать деменции

Депутат Ионин назвал бредом маркировку неполиткорректной классики Disney

Депутат Ионин назвал бредом маркировку неполиткорректной классики Disney

 Зюганов верит в победу Грудинина на выборах в Видном, но счет пока не открыт

Зюганов верит в победу Грудинина на выборах в Видном, но счет пока не открыт
Тимошенко переходит в оппозицию из-за законопроекта о рынке земли

Тимошенко переходит в оппозицию из-за законопроекта о рынке земли

Киев обещает отреагировать на открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту

Киев обещает отреагировать на открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту
Путин обсудил с Моди совместные российско-индийские проекты

Путин обсудил с Моди совместные российско-индийские проекты

 Норвежские ученые назвали способ избежать деменции

Норвежские ученые назвали способ избежать деменции

21:52   13 Ноября 2019
Весь мир

Путин обсудил с Моди совместные российско-индийские проекты

Путин обсудил с Моди совместные российско-индийские проекты

Российский президент Владимир Путин на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в бразильской столице, где проходит саммит БРИКС, отметил, что все договоренности, достигнутые ранее, выполняются.

«Все договоренности, достигнутые на наших предыдущих встречах, исполняются, в том числе и договоренности, достигнутые в ходе саммита в сентябре этого года во Владивостоке», - подчеркнул президент РФ.

Также Путин добавил, что реализуются и крупные российско-индийские проекты в разных отраслях, а также расширяются связи России и Индии в военно-технической и гуманитарной областях.

В заключение президент РФ отметил, что очень рад видеть индийского премьер-министра и ждет встречи с ним на праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которое пройдет в мае 2020 года в Москве.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#россия #путин #политика #индия #бразилия #весь мир #моди #брикс

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...