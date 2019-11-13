Путин обсудил с Моди совместные российско-индийские проекты

Российский президент Владимир Путин на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в бразильской столице, где проходит саммит БРИКС, отметил, что все договоренности, достигнутые ранее, выполняются.

«Все договоренности, достигнутые на наших предыдущих встречах, исполняются, в том числе и договоренности, достигнутые в ходе саммита в сентябре этого года во Владивостоке», - подчеркнул президент РФ.

Также Путин добавил, что реализуются и крупные российско-индийские проекты в разных отраслях, а также расширяются связи России и Индии в военно-технической и гуманитарной областях.

В заключение президент РФ отметил, что очень рад видеть индийского премьер-министра и ждет встречи с ним на праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которое пройдет в мае 2020 года в Москве.