Депутат Ионин назвал бредом маркировку неполиткорректной классики Disney

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин разочаровался в компании Disney, которая решила промаркировать мультфильмы «Золотой коллекции» на стриминговом сервисе Disney+ пометками «устаревшее изображение культуры». Такая надпись, в частности, появилась в описании мультфильмов «Пиноккио» (1940 г.), «Дамбо» (1941 г.), «Питер Пэн» (1953 г.), «Леди и бродяга» (1955 г.) и «Книга джунглей» (1967 г.). Однако какие именно сцены кинокомпания сочла стереотипными — не уточняется.

Как пишет издание Business insider, под «устаревшем изображением культуры» может подразумевается песня темнокожих рабочих об отсутствии образования. Ее пели во время установки шатра цирка в мультике «Дамбо», который из всех диснеевских картин у Ионина — самый любимый.

«То, что я думаю, Роскомнадзор не пропустит. К сожалению, это беда политкорректности: давно уже маятник шатнулся далеко не в ту сторону. Понятно, что нормы должны какие-то общепринятые соблюдаться. Сегодня это уже становится какой-то навязчивой идеей. У нас в стране не так, хотя у нас тоже иногда появляется, то книжки маркировать. Достоевского или Бунина сделать «16+». Что я могу сказать? Это бред!», — посетовал Ионин «Политике Сегодня».

Депутат признался, что многократно пересматривает «Золотую коллекцию» советской студии «Союзмультфильм». Она, по мнению политика, будет поярче диснеевского. С детьми Ионин часто проводит время за мультиками «Простоквашино», «Ну, погоди!» или чем-то более старым, например, знакомым всем мультфильмом «Двенадцать месяцев».

«Выросло не одно поколение на этих мультиках. На нас это никак не отразилось, что мы деградировали или что-то там еще. Нормальные люди вырастают. С борьбой за политкорректность все идет к тому, что классика будет многим недоступна. Станет еще хуже дети уйдут в YouTube и будут смотреть молодых блогеров, которые разговаривают про гомосексуализм, о лесбиянках… Они к этому толкают? Сейчас [промаркируют] старые добрые диснеевские мультфильмы, процензурируют – приведет к тому, что дети на том же YouTube найдут что-то более жестокое и вредное для психики», — добавил Ионин.

Мультфильмы студии Disney - то классика проверенная временем. Поэтому лезть туда, что-то добавлять, по-иному толковать смыслы, по мнению Ионина нельзя. К этому парламентарий призывает и по отношению к фонду советских мультфильмов.