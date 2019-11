Встреча Эрдогана и Трампа в Белом доме началась

Президенты США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган встретились в Белом доме.

О прибытии турецкого лидера на встречу с президентом США в его резиденции в Вашингтоне в среду вечером сообщает агентство Anadolu.

При этом отмечается, что, как запланировано, встреча двух президентов продлится не менее трех часов, после чего Трамп и Эрдоган выступят на совместной пресс-конференции.

