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21:20   13 Ноября 2019
Весь мир

Встреча Эрдогана и Трампа в Белом доме началась

Встреча Эрдогана и Трампа в Белом доме началась

Президенты США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган встретились в Белом доме.

О прибытии турецкого лидера на встречу с президентом США в его резиденции в Вашингтоне в среду вечером сообщает агентство Anadolu.

При этом отмечается, что, как запланировано, встреча двух президентов продлится не менее трех часов, после чего Трамп и Эрдоган выступят на совместной пресс-конференции.

 

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру торговую сделку на 100 миллиардов долларов. Также Трамп намерен обсудить с Эрдоганом возможность урегулировать ситуацию с покупкой российских зенитных ракетных систем С-400 «обходным путем».

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Автор: Александр Люблинский
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