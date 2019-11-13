Норвежские ученые назвали способ избежать деменции

Ученые из Научно-технического университета Норвегии выяснили, что физическая активность может снизить риск развития деменции. Исследования опубликовано на сайте MedicalXpress. В нем участвовали около 30 тысяч человек.

Участники исследования наблюдались до момента смерти или до конца периода наблюдения, то есть до 2016 года. Всем им было в среднем по 60 лет.

Ученые воспользовались формулой, которую ранее применяли для оценки вероятности развития сердечно-сосудистых заболеваний, депрессии и болезни печени у людей с низким уровнем физической подготовки, для оценки результатов.

Один из авторов исследования, специалист по кардиологическим упражнениям Атефе Тари уверен, что начать заниматься спортом никогда не поздно. По его словам, улучшение кардиореспираторной выносливости связано с пониженным риском развития деменции.

«Те, кто имел плохую физическую форму в 1980-е годы, но улучшил ее в течение следующего десятилетия, снижали риск развития деменции на два года», — отметил Тари.

Исследователь отметил, что эффективных лекарств для лечения деменции пока не изобрели, поэтому физическая активность является лучшим средством для предотвращения этого заболевания