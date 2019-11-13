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20:44   13 Ноября 2019
Ближнее зарубежье

Тимошенко переходит в оппозицию из-за законопроекта о рынке земли

Тимошенко переходит в оппозицию из-за законопроекта о рынке земли

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко сообщила, что переходит в оппозицию после поддержки Верховой радой законопроекта об открытии рынка сельскохозяйственных земель. Заявление она опубликовала в Facebook в среду, 13 ноября.

По словам Тимошенко, партия планирует обратиться в Конституционный суд. Депутат считает, что снимать мораторий на продажу земли без референдума нельзя, потому что по конституции она принадлежит народу Украины.

«Принятием закона о распродаже земли президент Зеленский пересек красные линии. Команда «Батькивщины» переходит в оппозицию», — заявила Тимршенко.

Украинский парламент 13 ноября в первом чтении поддержал законопроект, который разрешает продажу земель сельскохозяйственного назначения  гражданами компаниям Украины, а также ряду иностранных лиц и компаний, при условии их аренды минимум в течение трех лет.

Ранее аграрии в знак протеста против снятия моратория на продажу земли принесли к зданию Рады мертвую свинью.

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Автор: Арсений Аскольский
#украина #тимошенко #рада

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