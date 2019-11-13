«Коммунисты России» не выдадут партбилет коту Виктору из-за лишнего веса

Одних усов, чтобы стать коммунистом, мало. Зампред ЦК партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович считает, что толстый кот Виктор, ставший фигурантом скандала с авиакомпанией «Аэрофлот», не достоин партбилета.

«Кот сам по себе ничего героического не совершил, а вот кот из Владивостока объел магазин деликатесов, то есть проявил инициативу!», — заявил «Политике сегодня» Малинкович.

Кота из Владивостока, прославившегося в 2014-ом году, уничтожением деликатесов на 60 тысяч рублей в аэропорту Владивостока, Малинкович лично обещал принять в ряды организации «Коммунисты Петербурга и Ленобласти», которую и сейчас возглавляет. Но, увы, судьба распорядилась иначе. Кот предпочел сытую жизни в местном хоккейном клубе «Адмирал» партийной карьере.

Причиной для отказа в билете компартии, как заметил Малинкович, для кота-путешественника является и лишний.

«Этому коту я желаю сесть на диету, а хозяину применить свои конспиративные навыки в борьбе с коммунальщиками, выставляющими грабительские тарифы. У всех нас, коммунистов, коты очень худые, так как они наряду с хозяевами питаются очень скромно и проблем лишнего веса у нас и у наших котов не бывает», — подытожил Малинкович.

Несмотря на отказ в партийном будущем для толстого кота, Малинкович считает чрезмерным наказание хозяина упитанного питомца за его провоз в багаже.

Накануне, 12 ноября, СМИ облетела история толстого кота по имени Виктор, хозяин которого лишился бонусных миль «Аэрофлота», решив обманом провезти в салоне самолета животное. Мужчина решился на ухищрения после того, как сотрудники компании в аэропорту настояли на сдаче десятикилограммового питомца в багаж из-за перевеса в два килограмма. Очевидно, что восьмичасовой перелет из Москвы в Владивосток при низких температурах животное не пережило бы.

Ранее депутат Госдумы Владимир Бурматов рассказал «Политике сегодня» о намерении направить запрос руководству авиакомпании «Аэрофлот» в связи с излишней жесткостью со стороны ее сотрудников. По его мнению, компании следовало бы идти на встречу пассажирам с питомцами.